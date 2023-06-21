



Выборы президента США: поддержка Трампа снизилась после обвинений

Уровень поддержки Дональда Трампа снизился после выдвижения ему обвинений по подозрению в неправомерном обращении с секретными документами после ухода с поста президента США.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса CNN.



Большинство американцев, 71%, одобряют обвинение против Трампа. Несмотря на то, что он продолжает лидировать в Республиканской партии с большим отрывом в гонке за выдвижение на пост президента, отношение к нему избирателей-республиканцев ухудшилось.



Почти четверть респондентов утверждает, что ни при каких обстоятельствах не будут поддерживать его кандидатуру. Тем



В целом, 47% республиканцев говорят, что Трамп является их первым кандидатом для выдвижения от партии на пост президента. К сравнению, в мае так ответили 53% респондентов. Поддержка губернатора Флориды Рона ДеСантиса остается стабильной - 26%.



Бывшего вице-президента Майка Пенса поддерживают 9%, экс-постпреда в ООН Никки Хейли - 5%, сенатора от Южной Каролины Тима Скотта - 4%, бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи - 3%, а остальные кандидаты набирают по 1% или меньше.

