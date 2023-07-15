



Виргинские острова требуют от банка JPMorgan 190 млн долларов по иску Эпштейна

Правительство Виргинских островов США заявило в судебном иске в пятницу, что оно требует от JPMorgan Chase штрафа в размере не менее 190 миллионов долларов за то, что банк не обнаружил и не сообщил об операциях по торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, проводимой финансистом Джеффри Эпштейном на территории США.



Юристы Виргинских островов раскрыли сумму в юридическом документе в ответ на запрос федерального судьи Манхэттена, в котором утверждалось, что банк закрывал глаза на деятельность Эпштейна. Генеральный прокурор Виргинских островов Ариэль Смит отметил, что он также хочет, чтобы крупнейший банк страны ввел новую политику, запрещающую предоставлять финансовые услуги торговцам людьми.



“Мы предпринимаем эти действия, потому что институциональная несостоятельность JPMorgan Chase позволила Джеффри Эпштейну заняться торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации”, – говорится в заявлении генерального прокурора.



Банк в судебных документах утверждал, что правительство Виргинских островов не препятствовало незаконной деятельности Эпштейна в его частной резиденции на острове.



JPMorgan Chase уже согласился выплатить 290 миллионов долларов для урегулирования группового иска, поданного в прошлом году от имени многих жертв сексуального насилия Эпштейна. Иск, поданный адвокатами жертв Эпштейна, был объединен в целях судебного расследования с иском, поданным Виргинскими островами. Банк и правительство Виргинских островов еще не пришли к соглашению.