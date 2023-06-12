



JPMorgan заключает мировое соглашение с жертвами Джеффри Эпштейна

JPMorgan Chase достиг мирового соглашения по коллективному иску с жертвами финансиста Джеффри Эпштейна.



Эпштейн был арестован в 2019 году по федеральным обвинениям в том, что он платил несовершеннолетним девочкам сотни долларов наличными за массаж, а затем приставал к ним в своих домах во Флориде и Нью-Йорке. Он был найден мертвым в тюрьме 10 августа того же года в возрасте 66 лет.



Судмедэксперт признал его смерть самоубийством.



Условия урегулирования не разглашаются.



"Стороны считают, что это урегулирование отвечает интересам всех сторон, особенно выживших, которые стали жертвами ужасного насилия со стороны Эпштейна", — говорится в заявлении банка.



Судебный процесс между Виргинскими островами США и JPMorgan Chase все еще находится на рассмотрении, а также требования JPMorgan Chase против Джеса Стейли.



Мировое соглашение подлежит утверждению судом.