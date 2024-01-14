



Верховный суд США рассмотрит трудовой спор Starbucks

В пятницу, 12 января, Верховный суд согласился рассмотреть жалобу кофейного гиганта на судебный приказ, обязывающий его вновь нанять профсоюзных организаторов, которых он уволил в 2021 году.



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Starbucks заявила, что доводы американских профсоюзных чиновников, добивавшихся принятия приказа, были недостаточными для его обоснования.

То, как будет решен этот спор, может иметь большое значение для того, на какую помощь могут рассчитывать американские работники в трудовых спорах.

