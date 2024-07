Ведущая CBS о покушении: виноват Трамп

Ведущая телеканала CBS Маргарет Бреннан критически отозвалась о заявлении бывшего президента Трампа в социальных сетях после покушения на его жизнь в субботу вечером, сказав, что оно не "призывает к снижению температуры в обществе".



"Он сейчас восстанавливается после ранений, и это, несомненно, было травмирующим событием для него", - сказал Бреннан в эфире CBS News во время специального репортажа о стрельбе в Батлер, штат Пенсильвания. "Но я заметила, что не было призыва снизить температуру, осудить любое политическое насилие и действительно попытаться дать понять своим сторонникам, чтобы они не предпринимали ответных действий или какой-либо эскалации".



В своем заявлении на сайте Truth Social Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за "быстрое реагирование" на стрельбу, а также выразил соболезнования другим жертвам покушения. По сообщениям, один участник митинга был убит, а еще двое получили тяжелые ранения. Стрелок был убит сотрудниками правоохранительных органов.

CBS's Margaret Brennan, out of control: "We want to make clear that this

is something we are reporting...as a historic event...We are very mindful that this kind of event can inspire violence, it can inspire retaliation, and we want no part of that." #TrumpAssassinationAttempt pic.twitter.com/FOpk9Q3B9U