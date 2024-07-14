Новости » Новости США
Ведущая CBS о покушении: виноват Трамп
14.07.2024 08:59 Аркадий Бочаровский

Ведущая CBS о покушении: виноват Трамп


Ведущая телеканала CBS Маргарет Бреннан критически отозвалась о заявлении бывшего президента Трампа в социальных сетях после покушения на его жизнь в субботу вечером, сказав, что оно не "призывает к снижению температуры в обществе".

"Он сейчас восстанавливается после ранений, и это, несомненно, было травмирующим событием для него", - сказал Бреннан в эфире CBS News во время специального репортажа о стрельбе в Батлер, штат Пенсильвания. "Но я заметила, что не было призыва снизить температуру, осудить любое политическое насилие и действительно попытаться дать понять своим сторонникам, чтобы они не предпринимали ответных действий или какой-либо эскалации".

В своем заявлении на сайте Truth Social Трамп поблагодарил Секретную службу и правоохранительные органы за "быстрое реагирование" на стрельбу, а также выразил соболезнования другим жертвам покушения. По сообщениям, один участник митинга был убит, а еще двое получили тяжелые ранения. Стрелок был убит сотрудниками правоохранительных органов.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы