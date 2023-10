Вечеринка по случаю Хеллоуина в США переросла в кровавую бойню

Во Флориде во время вечеринки по случаю Хеллоуина произошла перестрелка.



По данным информационного агентства Associated Press, как минимум два человека погибли, еще 18 были ранены.



Перестрелку устроили в городе Тампа. По предварительной версии, речь идет о разборках между двумя бандами.



Одного из стрелков уже арестовали. Ведется поиск других преступников.

Shooting occurred during Halloween party in #Florida - AP



In Tampa, two people were killed and 18 others were injured. According to preliminary data, the shooting occurred amid a conflict between two groups of people. One of the shooters surrendered to the arriving patrol. pic.twitter.com/SyfzvRUuPS