



Вашингтон и округ Колумбия: Первая победа Хэйли на праймериз

Кандидат на выборах президента США от Республиканской партии Никки Хэйли одержала свою первую победу на праймериз над своим однопартийцем Дональдом Трампом.



Однако последователи Трампа называют Вашингтон “болотом”, и говорят, что это не удивительно.



В столичном округе Хэйли собрала 63% голосов, А Трамп только 33%. Хейли получила голоса всех 19 выборщиков от округа Колумбия, и у нее станет 43 выборщика. У Трампа же их уже 247, так что Никки предстоит еще долгая борьба.



Пресс-секретарь Никки Хейли Оливия Перес-Кубас сказала: “Неудивительно, что республиканцы, которые ближе всего видят неполадки в Вашингтоне, отвергают Дональда Трампа и хаос, который он несет”. Об этом сообщает ВВС.

