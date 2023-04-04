



Вашингтон хочет достать из бункеров для Украины боеприпасы времен Холодной войны

В Вашингтоне начались переговоры за закрытыми дверями по изъятию из бункеров боеприпасов времен Холодной войны и их модернизации, достаточной для того, чтобы они были полезны Киеву.



Об этом сообщает Politico со ссылка на свои источники.



По информации издания, одна из таких программ уже запущена: ракеты для давно снятых с вооружения систем ПВО HAWK американского производства должны получить необходимые обновления для отправки в бой.



Ракеты HAWK будут соединены с несколькими пусковыми установками, которые Испания обязалась прислать Украине. HAWK до сих пор используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х годов армия США отказалась от нее в пользу системы Patriot, а это означает, что существующие ракеты на американских складах нуждаются в ремонте, напоминает УНН.