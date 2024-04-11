



В возрасте 76 лет умер американский футболист и актер О. Джей Симпсон

Звезда американского футбола и фильма “Голый пистолет” получил скандальную известность после того, как был обвинен в убийстве своей бывшей жены и случайного свидетеля. В итоге Симпсона оправдал суд присяжных. Хотя общественность была уверена в его вине, на что указывал ряд неопровержимых улик. Все же Симпсону удалось избежать высшей меры.



Но, как говорится, старый пинчер походку не меняет. И в 2008 году его приговорили к 33 годам заключения за вооруженное ограбление и похищение людей. На этот раз Симпсону не удалось отвертеться, пришлось посидеть. В 2017 году он был досрочно освобожден.



К слову сказать, одним из адвокатов Симпсона стал впоследствии получивший широкую известность адвокат Роберт Кардашьян.



Умер Симпсон от онкологии в 76 лет.



