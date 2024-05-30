



В Техасе запустили новый завод по производству снарядов 155 мм

В Техасе начал работать новый завод General Dynamics по производству 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.



Об этом сообщает газета The New York Times.



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На заводе будут производить снаряды, чтобы США могли обеспечить поставки в Украину, которая нуждается в них на поле боя.



На заводе будет 350 рабочих мест. Целью предприятия является изготовление до 100 тысяч артиллерийских снарядов вышеуказанного калибра до конца следующего года.



Предприятия в Скрентоне и Уилкс-Барри, в американском штате Пенсильвания, производят совместно порядка 36 тыс. снарядов в месяц. Еще одно предприятие будет построено в штате Арканзас.