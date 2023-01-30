



В США высоко оценивают "крепкие и исторические связи" с Израилем

Государственный департамент США высоко оценил "крепкие и исторические связи" между Соединенными Штатами и Израилем.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Соединенные Штаты были первой страной, признавшей израильскую государственность, когда Израиль провозгласил независимость в 1948 году. 75-летнее партнерство с самого начала было построено на взаимных интересах и общих демократических ценностях, а израильтян и американцев объединяет их приверженность демократии, экономическому процветанию и региональной безопасности", - заявили в Госдепе.



Ведомство отметило историю помощи в области безопасности и сотрудничества между двумя странами.



"Неизменная приверженность США безопасности Израиля подкрепляется надежной помощью в области безопасности Израилю, включая 10-летний Меморандум о взаимопонимании на сумму 38 миллиардов долларов, который был заключен в 2016 году", - говорится в заявлении Госдепа.



Государственный департамент также подчеркнул экономические, образовательные и культурные связи между США и Израилем.