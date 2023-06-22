



В США выдали первое разрешение на курятину, выращенную в лаборатории

В США регулятор впервые одобрил продажу куриного мяса, изготовленного из клеток животных. Об этом сообщает Associated Press.



Разрешение выдали компаниям Upside Foods и Good Meat. Они стремились первыми в США продавать мясо, “полученное не от убитых животных” – то, что сейчас называют выращенным на клетках или культивированным мясом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США признало, что продукты обеих компаний безопасны для потребления.



У животного, чье мясо хотят получить, берут образцы стволовых клеток. Их помещают в биореактор – резервуар с “бульоном”, в котором есть стимуляторы роста, витамины, минералы и другие питательные вещества. В этой среде стволовые клетки, снабжаемые кислородом, активно размножаются. Процесс занимает около трех недель. Когда набирается критическая масса клеток, они сливаются, формируя мышечные волокна.



Готовый продукт из куриной грудки немного бледнее, чем вариант из продуктового магазина. В остальном он на вид, запах и вкус напоминает жареную птицу.

Ожидается, что цена будет соответствовать цене элитной органической курятины, которая продается по цене до $20 за фунт (450 г).



Компании планируют сначала подавать новую еду в эксклюзивных ресторанах – Upside сотрудничает с рестораном Bar Crenn в Сан-Франциско, а блюда Good Meat будут подавать в вашингтонском ресторане, которым руководит шеф Хосе Андрес.