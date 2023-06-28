



Впервые за 20 лет: в США зарегистрировали вспышки малярии

В США начали регистрировать распространение малярии. Это первые случаи за 20 лет, сообщает Голос Америки.



За последние два месяца в США зарегистрировали пять случаев малярии. Это первый случай заболевания за последние 20 лет, сообщают в издании. Обычно заболевание диагностируется у людей, которые приехали из других стран. В понедельник в Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что четыре случая были зарегистрированы во Флориде и один – в Техасе.



Малярия распространяется через укусы комаров. У инфицированных может начинаться жар, озноб, наблюдаются гриппоподобные симптомы. В случае отсутствия лечения болезнь грозит серьезными осложнениями и даже смертью, пишут в издании.



В США ежегодно диагностируется около 2 тысяч случаев малярии – преимущественно у путешественников, вернувшихся из стран, где малярия распространена. Последний случай малярии зафиксировали в 2003 году в округе Палм-Бич во Флориде, где заболело восемь человек.