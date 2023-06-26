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В США сотрудника аэропорта затянуло в двигатель самолета
26.06.2023 22:28 Дара Киевская

В США сотрудника аэропорта затянуло в двигатель самолета

Один из наземных сотрудников Международного аэропорта Сан-Антонио погиб в результате попадания в один из двигателей самолета 23 июня.

Об инциденте сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте США, передает Голос Америки.

Как стало известно, рейс авиакомпании Delta 1111 прибыл в Сан-Антонио из Лос-Анджелеса, руление после посадки осуществлялось с помощью одного из двух двигателей. Сотрудника затянуло в двигатель в 21:25.

Компания Delta выразила соболезнования родственникам погибшего. Причины инцидента устанавливаются.

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