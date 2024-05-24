



В США прошел симпозиум по борьбе с антисемитизмом в Интернете

Уполномоченный США по борьбе с антисемитизмом Дебора Липстадт провела симпозиум по борьбе с антисемитизмом в Интернете с участием руководителей технологических компаний, неправительственных организаций и представителей правительств, сообщает Государственный департамент.



"В сфере, где линии разлома часто разрушают прогресс, мы собрали разнообразную когорту лидеров, чтобы определить проблемы и создать надежные решения. Симпозиум послужил местом, где лидеры индустрии и НПО могли использовать опыт и знания друг друга, создавая путь к согласованным действиям", - говорится в заявлении Липстадта.



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"Симпозиум стал критически важной попыткой продвинуться вперед в области, которая отчаянно нуждается во внимании. Антисемитизм в Интернете не может оставаться бесконтрольным. Правительства по всему миру справедливо обращают внимание на эту проблему, и мы надеемся, что инициативы Липстадт в этой области будут иметь долгосрочное влияние", - говорит заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.



Среди участвовавших в конференции технологических компаний были Google, Meta, Microsoft, TikTok и X.



Вместе с Липстадт в симпозиуме приняли участие коллеги из Канады и Израиля, а также заместитель посла Германии в США. К ним присоединились высокопоставленные чиновники Белого дома: глава Совета по внутренней политике Нира Танден, заместитель советника по национальной безопасности по вопросам кибернетики Энн Нойбергер и заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Ричард Верма.



В конференции также приняли участие шесть неправительственных организаций со всего мира, включая Американский еврейский комитет, Антидиффамационную лигу, Всемирный еврейский конгресс, Центр по противодействию цифровой ненависти, Cyberwell и Decoding Antisemitism.

