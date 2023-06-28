



В США производитель химикатов заплатит $10,3 млрд за загрязнение воды

Компания 3M Co., которая занимается производством химикатов, заплатит не менее $10,3 млрд для урегулирования судебных исков, связанных с загрязнением питьевых систем в США.



Компания производит потенциально опасные химикаты, используемые в средствах огнезащиты (пена для тушения пожаров попадала в почву и грунтовые воды) и ряде потребительских товаров (от посуды с антипригарным покрытием до косметики).



Известно, что сделка компенсирует убытки компаний водоснабжения, связанные с загрязнением воды перфторированными и полифторированными веществами, или ПФАС. Эти химические вещества используются в производстве бытовых изделий и продуктов, обладающих свойствами неприлипания и устойчивости к воде и жиру. Также они известны как "вечные химические вещества", поскольку не разлагаются естественным образом в окружающей среде. ПФАС связывают с различными заболеваниями печени и иммунной системы, а также некоторыми видами рака, передает Голос Америки.



Эти соединения были обнаружены в разных концентрациях в питьевой воде по всей стране. В марте Агентство по охране окружающей среды предложило строгие нормы для двух распространенных типов ПФАС, а также заявило о намерении регулировать еще четыре типа.



