



В США признали незаконной позитивную дискриминацию в ВУЗах

Верховный суд США признал неконституционной позитивную дискриминацию в высших учебных заведениях – практику, которая позволяла руководству вузов учитывать расовую принадлежность абитуриентов, чтобы сохранять в образовательных учреждениях расовое многообразие. Об этом сообщает CNN.



Как уточняет Financial Times, такое решение суд вынес в рамках двух дел, касающихся политики приема студентов в Гарвард и Университет Северной Каролины. Иски подавала некоммерческая организация “Студенты за честное поступление”, которая настаивала, что раса вообще не должна учитываться при зачислении абитуриентов в вузы.



Верховный суд счел, что университеты нарушали один из пунктов 14-й поправки к Конституции США о равной защите, который устанавливает, что к людям, находящимся в равных условиях, должны относиться одинаково.



Голосование судей завершилось с результатом шесть против трех и шесть против двух (одна из судей не принимала участия в деле против Гарварда).



Иск против Гарварда группа “Студенты за честный прием” подала еще в 2014 году. Истцы, основываясь на отчете университета, утверждали, что из-за позитивной дискриминации, направленной на поддержку абитуриентов с белой и темной кожей, в Гарварде в два раза меньше студентов азиатского происхождения, чем могло бы быть, если бы при приеме ВУЗ руководствовался только учебными успехами.