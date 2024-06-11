



В США пригрозили Китаю "беспилотным адом"

США утроят для Китая "беспилотный ад", если страна нападет на Тайвань.



Такое заявление к интервью The Washington Post сделал глава Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирал Сэмюэл Папаро.



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По его словам, "беспилотный ад" будет устроен, если КНР нападет на Тайвань к 2027 году. Папаро подчеркнул, что США вместе с региональными партнерами должны гарантировать, что китайское вторжение не увенчается успехом.



Этот план зависит от быстрого развертывания тысяч новых беспилотников, в том числе, подводных, в районе Тайваньского пролива.