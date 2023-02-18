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В США пообещали ответить КНДР на запуск баллистической ракеты
18.02.2023 17:51 Алина Груднева

В США пообещали ответить КНДР на запуск баллистической ракеты

США решительно осуждают очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей, который состоялся в субботу, 18 февраля.

Такое заявление сделал пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого Дома Эдриенн Уотсон.

Он подчеркнул, что ракета, упавшая в экономической зоне Японии, не представляет непосредственной угрозы, однако усилила напряженность в регионе. 

"Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности американской родины, Республики Корея и союзников Японии", — заявила она.

Ранее в министерстве обороны Японии сообщили о том, что запущенная КНДР ракета была способна достичь континентальной территории США.

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