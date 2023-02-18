В США пообещали ответить КНДР на запуск баллистической ракеты
США решительно осуждают очередной запуск баллистической ракеты Северной Кореей, который состоялся в субботу, 18 февраля.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Совета нацбезопасности Белого Дома Эдриенн Уотсон.
Он подчеркнул, что ракета, упавшая в экономической зоне Японии, не представляет непосредственной угрозы, однако усилила напряженность в регионе.
"Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности американской родины, Республики Корея и союзников Японии", — заявила она.
Ранее в министерстве обороны Японии сообщили о том, что запущенная КНДР ракета была способна достичь континентальной территории США.