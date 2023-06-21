



В США ураганы и торнадо угрожают 50 миллионам человек

На юго-востоке США по меньшей мере 50 миллионов человек оказались под угрозой торнадо и урагана, которые уже убили по крайней мере одного человека и привели к ранению еще около двух десятков граждан в штате Миссисипи, сообщает CNN.



"Более 50 миллионов человек на юго-востоке сегодня оказались под угрозой мощных штормов, в то же время сбои в электроснабжении оставили около полумиллиона человек на юге без света в условиях жары и рекордно высоких температур", - отмечается в сообщении.



Лишь в ночь на понедельник, 19 июня, торнадо в штате Миссисипи привело к жертвам и разрушению зданий вблизи городов Бэй-Спрингс и Луин в округе Джаспер.



По предварительным оценкам, около полумиллиона человек оказались отрезанными от электроснабжения в центральной и южной части США. Неблагоприятные погодные условия, в том числе торнадо и крупный град, сохраняются в регионе побережья Мексиканского залива и юго-востока, включая штат Флорида.



По данным Центра прогнозирования штормов, в понедельник поступило более 70 сообщений о шторме на юго-востоке, в том числе восемь сообщений о торнадо, преимущественно в центральной части Миссисипи.







