



В США открыто заговорили о политическом фиаско Нетаниягу

Издание Politico сообщает о том, что президент США Джо Байден и его главные помощники обсудили вероятность возможной скорой смены правительственной верхушки Израиля.



Несколько высокопоставленных чиновников из администрации президента США сообщили о том, что тема о коротком сроке Нетаниягу неоднократно поднималась в последнее время. Дискуссии состоялись после визита Байдена в Израиль.



Говорят, что во время визита, Байден прямо сказал Нетаниягу подумать о том, что он сможет рассказать своему преемнику, какие уроки он извлек из своей работы.



