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В США открыто заговорили о политическом фиаско Нетаниягу
02.11.2023 07:21 Катя Шульц

В США открыто заговорили о политическом фиаско Нетаниягу

Издание Politico сообщает о том, что президент США Джо Байден и его главные помощники обсудили вероятность возможной скорой смены правительственной верхушки Израиля.

Несколько высокопоставленных чиновников из администрации президента США сообщили о том, что тема о коротком сроке Нетаниягу неоднократно поднималась в последнее время. Дискуссии состоялись после визита Байдена в Израиль.

Говорят, что во время визита, Байден прямо сказал Нетаниягу подумать о том, что он сможет рассказать своему преемнику, какие уроки он извлек из своей работы.

 

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