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В США отказались ускорить суд над Трампом
23.12.2023 08:13 Алина Груднева

В США отказались ускорить суд над Трампом

В пятницу, 22 декабря, Верховный суд США отклонил просьбу ускорить рассмотрение дела экс-президента Дональда Трампа.

По данным CNN, суд не стал принимать решение о том, имеет ли подсудимый иммунитет от преследования за причастность к штурму Капитолия, который был совершен 6 января 2021 года

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С просьбой решить вопрос уголовной ответственности в ускоренном формате обратился спецпрокурор министерства юстиции США Джек Смит. Верховный суд единогласно отклонил ходатайство во внеочередном порядке.

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