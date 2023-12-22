



В США оправдали невиновного мужчину, отсидевшего полвека

Суд Оклахомы в США оправдал 71-летнего Глинна Симмонса.



Афроамериканец отсидел в тюрьме 48 лет за преступление, а именно убийство, которого не совершал.



Постановление дает Симмонсу право на компенсацию в размере до 175 000 долларов от штата за неправомерное осуждение и открывает возможность для федерального иска против Оклахома-Сити и правоохранительных органов, участвовавших в аресте и осуждении Симмонса, заявил в среду адвокат Джо Норвуд.



Компенсация, однако, вероятно, произойдет через несколько лет, сказал Норвуд, и Симмонс в настоящее время живет на пожертвования, проходя курс лечения от рака, который был обнаружен после его освобождения из тюрьмы.



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Примечательно что это самый длительный срок для человека, которого отправили отбывать наказание, а в итоге он был признан невиновным.



