



В США обсудят признание России, Кубы, Ирана, КНДР и Сирии спонсорами терроризма

США сенаторы республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь, внесли такой документ на рассмотрение. США ранее признали государствами-спонсорами терроризма Кубу, Иран, Северную Корею и Сирию.



"Это признание значительно увеличит доступные США инструменты для наказания Путина за его варварское поведение в Украине и его деструктивные действия по всей Африке и во всем мире", - заявил сенатор Грэм.



Законопроект предполагает санкции для стран, сотрудничающих с Россией, расширение перечня товаров двойного назначения и запрещенных к экспорту в РФ. После признания откроется возможность для подачи исков и других гражданских претензий от жертв терроризма, спонсируемого Москвой, указывают авторы законопроекта.

