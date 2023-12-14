



В США начато расследование по импичменту Байдена

Палата представителей США официально запустила расследование касательно импичмента президента Джо Байдена.



По данным информационного агентства Reuters, республиканцам пока так и не удалось найти доказательств о правонарушениях президента.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Они представляют собой большинство в Палате представителей. Начало расследование было одобрено 221 голосами.



В ходе этой инициативе должны установить, получил ли Байден неправомерную выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера.