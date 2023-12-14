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В США начато расследование по импичменту Байдена
14.12.2023 07:19 Алина Груднева

В США начато расследование по импичменту Байдена

Палата представителей США официально запустила расследование касательно импичмента президента Джо Байдена.

По данным информационного агентства Reuters, республиканцам пока так и не удалось найти доказательств о правонарушениях президента.

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Они представляют собой большинство в Палате представителей. Начало расследование было одобрено 221 голосами.

В ходе этой инициативе должны установить, получил ли Байден неправомерную выгоду от зарубежных деловых операций своего сына Хантера.

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