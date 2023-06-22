



В США город закрыли на карантин из-за улитки

Во вторник чиновники поместили часть города Бровард во Флориде под карантин, чтобы уничтожить инвазивную, переносящую паразитов гигантскую африканскую улитку Эскарго, пишет New York Post.



Жители смогут свободно перемещаться из зоны обработки, но им будет запрещено перевозить любые растительные материалы, в которых могут находиться яйца мамонтовых моллюсков.



3,5-мильный участок Мирамара в округе Бровард, расположенный всего в 11 милях к западу от Голливуда, будет покрыт моллюскицидом на основе метальдегида для уничтожения гигантских африканских улиток после того, как в начале месяца в этом районе была обнаружена как минимум одна. Моллюски могут производить до 1 200 яиц в год.



Гигантские африканские улитки были признаны "одними из самых вредных улиток в мире" из-за их угрозы как для сельского хозяйства, так и для жизни человека. Эти улитки переносят паразита, получившего страшное название "крысиный легочный червь", который может вызывать менингит у людей. Они также способны уничтожать растительность и, как известно, питаются более чем 500 видами растений.



Штат Флорида уже дважды боролся с этой улиткой после того, как впервые она была обнаружена в 2010 году. В последний раз карантин вводили в округе Майами-Дейд, что обошлось в 23 миллиона долларов. Он закончился в 2021 году после сбора около 170 000 улиток.



