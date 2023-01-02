



В США белка ходит в ресторан обедать

В американском штате Миннесота белка ежедневно приходит в ресторан фаст-фуда сети Burger King и получает там угощения. Соответствующие фото опубликовал в Facebook посетитель заведения Джеф Клатч.



"Удивительно было наблюдать, как белка просто стояла у окна и ждала, пока из него не высунулась рука с картофелем фри", - написал Клатч.



Он стал свидетелем необычного зрелища, стоя в очереди на выдачу заказов. Мужчина обратил внимание на животное, которое на удивление спокойно ожидало свой заказ.



Работники ресторана рассказали, что "это постоянная клиентка, и она посещает их каждый день".

