



Трамп: я сокрушу про-палестинские протесты, вышвырну протестующих из страны

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае своего избрания в ноябре он депортирует антиизраильских и пропалестинских протестующих, согласно сообщению The Washington Post .



"Я делаю одну вещь: любого студента, который протестует, я выгоняю из страны. Знаете, здесь очень много иностранных студентов. Как только они это услышат, они начнут вести себя хорошо", — цитируют слова Трампа на донорском мероприятии 14 мая.



Согласно докладу, ссылаясь на антиизраильские протесты на фоне продолжающейся войны в Газе, охватившей университетские городки США за последние семь месяцев, бывший президент США поклялся победить "радикальную революцию".



Трамп также похвалил Департамент полиции Нью-Йорка за зачистку лагерей протестующих и оккупацию здания Колумбийского университета и призвал другие города сделать то же самое, говорится в докладе.



Комментируя войну в Газе, спровоцированную нападением Хамаса 7 октября на общины на юге Израиля, Трамп, как сообщается, выразил поддержку праву Израиля продолжать "войну с терроризмом".



Бывший президент США критиковал Израиль и Нетаниягу с тех пор, как покинул свой пост, в том числе после резни, устроенной ХАМАСом. На октябрьском митинге Трамп назвал террористическую группировку Хезболла "очень умной", а министра обороны Йоава Галанта назвал "придурком".