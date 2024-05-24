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В Сенате вновь провалили законопроект по ужесточению мер на границе США
24.05.2024 07:30 Алина Груднева

В Сенате вновь провалили законопроект по ужесточению мер на границе США

В Сенате вновь провалили голосование за двухпартийный пакет мер по усилению безопасности на границе с Мексикой.

Об этом сообщает ABC News.

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Законопроект не набрал необходимых 60 голосов. Республиканцы почти в полном составе проголосовали против.

Именно из-за миграционного соглашения была задержана военная помощь Украине и Израилю.

По словам лидера большинства в Сенате от Демократической партии Чака Шумера, его коллегам предоставляется шанс продемонстрировать, насколько серьезно те относятся к решению проблем на границе с Мексикой.

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