



В прошлом Трамп финансировал кампании Харрис и Байдена

Дональд Трамп когда-то был сторонником Камалы Харрис. Журнал Newsweek раздобыло информацию, утверждающую, что в прошлом Трамп дважды поддерживал финансовыми пожертвованиями кампании действующего вице-президента.



Так, 26 сентября 2011 года Трамп перевел кампании Харрис пять тысяч долларов, а 20 февраля 2013 года — еще тысячу долларов. Тогда Камала Харрис баллотировалась на пост генерального прокурора Калифорнии.



Сейчас Трамп подзабыл о своих прежних симпатиях. Выступая на предвыборном мероприятии в Мичигане, он назвал Харрис “сумасшедшей” за ее манеру смеяться.



И ладно бы только сам Трамп, но и его дочь Иванка Трамп жертвовала деньги на избирательную кампанию Харрис. Газета Washington Post сообщает, что это было в 2014 году, Иванка Трамп перевела в поддержку Харрис две тысячи долларов. Представители Харрис заверили издание, что они не просили Трампа или его родственников о пожертвовании.



Кстати, ранее Трамп нередко жертвовал деньги на поддержку демократов. В 2001 году он выделил тысячу долларов на кампанию тогда еще сенатора Джо Байдена. В следующем году, по данным организации OpenSecrets, он пожертвовал Байдену уже пять тысяч долларов.







