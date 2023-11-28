



В Пентагоне сказали, когда были последние атаки на базы США в Сирии и Ираке

С момента начала режима временного прекращения огня в Газе проиранские боевики не атаковали американские базы в Сирии и Ираке.



Информацию об этом подтвердил представитель Пентагона Патрик Райдер.



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"С 23 ноября военные базы США в Ираке и Сирии не подвергались обстрелам со стороны проиранских группировок", - сообщил он.



В Пентагоне отметили, что в период с 17 октября по 22 ноября базы США в Ираке и Сирии подверглись нападениям 66 раз.