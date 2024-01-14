Новости » Новости США
В Пентагоне ответили на вопрос о сроках госпитализации Остина
14.01.2024 00:25 Алина Груднева

В Пентагоне ответили на вопрос о сроках госпитализации Остина

Министр обороны США Ллойд Остин все еще проходит лечение в больнице.

По словам представителя Пентагона Пэта Райдера, пока что врачи не озвучили сроки его выписки.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Он находится на связи со своими старшими сотрудниками, имеет полный доступ к необходимым средствам защищенной связи и продолжает следить за повседневными операциями министерства обороны по всему миру", - сообщил он.

Напомним, что госпитализация Остина была тайной почти неделю, пока информация не появилась в СМИ. В больницу он попал из-за осложнений после операции по удалению рака простаты.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы