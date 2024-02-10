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В Нью-Йорке 15-летний мигрант устроил стрельбу на Таймс-сквер
10.02.2024 11:58 MIGnews.com

В Нью-Йорке 15-летний мигрант устроил стрельбу на Таймс-сквер

Полиция задержала 15-летнего мигранта, который выстрелил в ногу туристке и выстрелил в полицейского на Таймс-сквер в Нью-Йорке в четверг вечером.

Нелегал Хесус Алехандро Ривас Фигероа, 15 лет, проживал в отеле Stratford на Западной 70-й улице после того, как в сентябре въехал в США и приехал из Венесуэлы.

Сегодня он был задержан полицией.

Это произошло после того, как другая группа нелегалов жестоко напала на двух офицеров полиции Нью-Йорка.

Об этом сообщает Fox San-Antonio.
 

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