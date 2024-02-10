



В Нью-Йорке 15-летний мигрант устроил стрельбу на Таймс-сквер

Полиция задержала 15-летнего мигранта, который выстрелил в ногу туристке и выстрелил в полицейского на Таймс-сквер в Нью-Йорке в четверг вечером.



Нелегал Хесус Алехандро Ривас Фигероа, 15 лет, проживал в отеле Stratford на Западной 70-й улице после того, как в сентябре въехал в США и приехал из Венесуэлы.



Сегодня он был задержан полицией.



Это произошло после того, как другая группа нелегалов жестоко напала на двух офицеров полиции Нью-Йорка.



Об этом сообщает Fox San-Antonio.

