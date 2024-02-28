



В Мичигане состоялись партийные праймериз, там победили Трамп и Байден

Президент США Джо Байден без особых усилий выиграл президентские праймериз Демократической партии в Мичигане. Об этом сообщает Reuters.



Однако в штате, где проживает большое число арабов-американцев, призывали ставить в своих бюллетенях отметку "не участвует" в праймериз в знак протеста против политики Байдена в отношении Газы. Таковых набралось 58 000 бюллетеней.



От Республиканской партии ожидаемо победил Дональд Трамп.



Согласно предварительным данным, Байден получил 80% голосов, Трамп — 67%.

