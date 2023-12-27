В Мичигане решили не снимать Трампа с выборов
Верховный суд штата Мичиган отклонил апелляционную жалобу на решение разрешить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в предстоящих выборах.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
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На прошлой неделе Верховный суд Колорадо поступил наоборот и запретил Трампу участвовать в выборах за то, что тот участвовал в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года.
В итоге, кандидат в президенты США обжаловал решение суда в Колорадо.