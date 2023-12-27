Новости » Новости США
В Мичигане решили не снимать Трампа с выборов
27.12.2023 17:35 Алина Груднева

В Мичигане решили не снимать Трампа с выборов

Верховный суд штата Мичиган отклонил апелляционную жалобу на решение разрешить бывшему президенту Дональду Трампу участвовать в предстоящих выборах.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

На прошлой неделе Верховный суд Колорадо поступил наоборот и запретил Трампу участвовать в выборах за то, что тот участвовал в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

В итоге, кандидат в президенты США обжаловал решение суда в Колорадо.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы