



В Луизиане противозачаточные таблетки признаны "контролируемыми веществами"

В пятницу губернатор Луизианы подписал закон, согласно которому его штат стал первым в США, отнесшим два препарата для искусственного прерывания беременности к контролируемым веществам - категории, которую органы здравоохранения обычно оставляют для лекарств, склонных к злоупотреблению или привыканию.



Мера, возвращающая усилия республиканцев по ограничению абортов на передний план в год президентских выборов, была подписана губернатором-республиканцем Джеффом Лэндри через день после того, как законодательное собрание штата отправило ее на его стол.



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Законопроект с большим отрывом прошел через Палату представителей и Сенат Луизианы, где большинство составляют республиканцы, в то время как усилия Управления по контролю за продуктами и лекарствами США по расширению доступа к таблеткам для прерывания беременности сталкиваются с правовыми проблемами в Верховном суде.



Согласно новому закону, мифепристон и мизопростол, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США более двух десятилетий назад как безопасные и эффективные средства для прерывания беременности, отнесены к препаратам списка IV, как правило, болеутоляющим и лекарствам, которые заслуживают более пристального внимания из-за возможности злоупотребления или зависимости.



Таким образом, таблетки для прерывания беременности в Луизиане попадают в ту же категорию, что и противотревожные препараты Xanax и Valium, хотя ни мифепристон, ни мизопростол не считаются медицинским сообществом опасными для зависимости.

