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В Конгрессе затрудняются одобрить помощь Украине и Израилю в этом году
27.11.2023 09:02 Катя Шульц

В Конгрессе затрудняются одобрить помощь Украине и Израилю в этом году

Глава комитета разведки Палаты представителей США Майк Тернер заявил, что США будет очень трудно до конца 2023 года принять дополнительные пакеты помощи Украине и Израилю, поскольку в Конгрессе до сих пор имеются разногласия относительно способов и средств по охране южных границ страны. 
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Однако лидер большинства в Сенате, Чак Шумер давит на республиканцев, которые выступают против предоставления помощи Украине и Израилю, на то, чтобы одобрить эти пакеты в начале декабря.

 

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