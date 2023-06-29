



В Конгрессе призывают США заблокировать программу безвизового въезда для Израиля

19 представителей демократов в Конгрессе США призвали министерство государственной безопасности и министерство внутренней безопасности не допустить присоединения Израиля к заветной программе, которая позволит его гражданам путешествовать в Соединенные Штаты без визы, заявив, что Израиль дискриминирует мусульман, арабов и особенно палестинских американцев.



Письмо, отправленное во вторник госсекретарю США Энтони Блинкену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу, является последним залпом в Конгрессе по поводу давних надежд Израиля на участие в программе безвизового въезда. На прошлой неделе 65 сенаторов США призвали Израиль к скорейшему вступлению в программу, а в мае 14 сенаторов США призвали Израиль присоединиться только в том случае, если он будет соблюдать все положения программы.



"Американцы арабского происхождения, особенно палестинские американцы, и те, кто выступал в защиту палестинского народа, постоянно сталкиваются с дискриминацией, преследованиями и отказами при поездках в Израиль и на Западный берег и обратно", - говорится в письме, инициатором которого выступил представитель Джонатан Джексон, сын лидера движения за гражданские права Джесси Джексона. Программа исключений, в которой в настоящее время участвуют 40 стран, запрещает профилирование по признаку этнической принадлежности, религии или национального происхождения.



"Американских граждан часто задерживают и допрашивают часами, подвергают инвазивному обыску их личных электронных устройств и произвольно отказывают во въезде, - говорится в письме. - Такое же преследование часто происходит, когда эти же американские граждане вылетают из Израиля и возвращаются в США".



Двое из подписавших письмо, Рашида Тлаиб из Мичигана и Ильхан Омар из Миннесоты, приводятся в письме как примеры американских мусульман, которым было отказано во въезде из-за их происхождения. Тлаиб - палестинская американка; Омар — сомалийская американка.



“И представителю Рашиде Тлаиб, и представителю Ильхан Омар ранее Израиль запретил въезд для запланированного визита в Израиль и на оккупированные палестинские территории, — говорится в письме. - Экстраординарное решение Израиля запретить въезд в страну демократически избранным представителям свидетельствует о применении Израилем дискриминации политических взглядов на границе и неприятии демократической ценности свободы слова”.



“Мы действительно верим в то, что права человека можно измерять одной меркой, — заявил Джексон. - Это наш основной принцип в отношении программы безвизового въезда. Ко всем американским гражданам нужно относиться одинаково и справедливо. Это не подлежит обсуждению”.



Среди других подписантов - Ян Шаковски из Иллинойса, еврей, главный заместитель демократов в Палате представителей; и Прамила Джаяпал из Вашингтона, старший кнут и председатель Прогрессивного собрания Конгресса.



