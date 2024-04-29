



В Колумбийском университете нет порядка, но полиция вмешиваться не будет

Последний срок, установленный Колумбийским университетом для пропалестинских студентов, чтобы они покинули лагерь антиизраильских протестов на территории кампуса, истек. Однако вуз абсолютно уверен, что вмешательство полиции будет “контрпродуктивным”.



Студенты и администрация начали переговоры, чтобы положить конец сбоям, но стороны не пришли к соглашению, говорится в заявлении президента университета Минуш Шафик.



“Целью переговоров университета была совместная с протестующими резолюция, которая привела бы к упорядоченному удалению лагеря с лужайки”, — пишет Шафик в письме. “Студентам также было предложено взять на себя обязательство следовать правилам университета, в том числе относительно времени, места и порядка проведения демонстраций и мероприятий”.



Согласно заявлению, среди уступок, предложенных студентам, если они очистят лагерь, были “ускоренный график рассмотрения новых предложений студентов… органом, который рассматривает вопросы условий” и предложение “вложить средства в здравоохранение и образование в Газу, включая поддержку развития детей раннего возраста и поддержку перемещенных ученых”, среди прочего.



“Как показали последние семь месяцев, наш университетский городок раздираем разногласиями из-за войны в Газе”, — продолжает Шафик, не упоминая нападение под руководством ХАМАСа 7 октября, которое спровоцировало продолжающийся конфликт. “В течение всего года мы стремились предоставить нашим студентам и преподавателям возможность участвовать в конструктивном диалоге, и мы предоставили достаточно места для протестов и пикетирования, чтобы они могли проходить мирно и без нарушений академической жизни”.



“Но мы должны учитывать права всех членов нашего сообщества. Лагерь создал неприветливую среду для многих наших еврейских студентов и преподавателей. Внешние игроки способствовали созданию враждебной среды в нарушение Раздела VI, особенно вокруг наших ворот, которая небезопасна для всех, включая наших соседей”, — добавляет она.



“В соответствии с нашей временной политикой демонстраций, после дней чтения, экзаменов и начала занятий протесты могут продолжаться на территории кампуса по подаче заявления с уведомлением за два дня в разрешенных местах. У нас нет намерения подавлять свободу слова или право на мирный протест”.



Напомним, на прошлой неделе спикер Майк Джонсон предложил президенту университета Шафик уйти с поста, поскольку она не справляется. А так называемые протесты назвал своим именем, сказав, что это антисемитизм и это отвратительно.

