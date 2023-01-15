



В Индиане чуть не убили студентку, потому что та - азиатка

Жительница Индианы на прошлой неделе напала с ножом на 18-летнюю студентку местного университета, когда та ждала автобус.



По данным Reuters, 15 января ей предъявлено обвинение в покушении на убийство и нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах за неоднократное нанесение ножевых ранений потерпевшей.



В университете, где учится студентка, сказали, что нападение совершено на расовой почве, поскольку девушка была азиаткой.



По словам пострадавшей, 56-летняя обвиняемая Билли Дэвис неожиданно напала на девушку, когда та ждала, пока откроются двери автобуса. Она несколько раз нанесла удары студентке ножом по голове. Врачи сообщили, что у потерпевшей обнаружили колото-резаные ранения.



"Никто не должен сталкиваться с преследованием или насилием из-за своего происхождения или этнической принадлежности", - сказал вице-президент Университета Индианы Джеймс Уимбуш.