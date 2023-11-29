



В Госдепе считают: Путин не пойдет на мир раньше выборов президента США, – СМИ

Президент РФ Владимир Путин не пойдет на заключение мира с Украиной до тех пор, пока не узнает результатов выборов президента в США в ноябре 2024 года. Ведь потенциальная победа бывшего президента Дональда Трампа может подорвать поддержку Киева со стороны Запада.



Как сообщает Reuters, об этом сообщил высокопоставленный чиновник Государственного департамента США после встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, во вторник, 28 ноября.



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Чиновник отметил, что Альянс подтвердил свою поддержку Украины, зная, что мирное соглашение в следующем году маловероятно.



"Я считаю, что Путин не заключит полноценный мир до того, как увидит результаты наших выборов", – сказал чиновник, подчеркнув, что это не является его собственным мнением – "это был контекст, в котором союзники выразили решительную поддержку Украине" на встрече НАТО во вторник, 28 ноября.