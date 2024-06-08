



В Белом доме усилены меры безопасности

В Белом доме усилены меры безопасности в преддверии акции протеста, которую активисты планируют провести против войны между Израилем и ХАМАСом в Газе.



Демонстрацию на 8 июня организовали правозащитники CODEPINK и Совет по американским исламским отношениям.

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"В рамках подготовки к событиям в эти выходные в Вашингтоне, округ Колумбия, ожидаются собрания больших толп людей. Возле комплекса Белого дома были приняты дополнительные меры общественной безопасности", - сообщили в Секретной службе США.



С момента начала войны в Израиле, 7 октября, по меньшей мере восемь чиновников покинули администрацию президента США Джо Байдена, сославшись на свое несогласие с его политикой. Протестующие срывали некоторые мероприятия предвыборной кампании Байдена. В настоящее время президент США находится во Франции с официальным визитом.