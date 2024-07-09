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В Белом доме раскрыли планы Байдена
09.07.2024 22:05 Алина Груднева

В Белом доме раскрыли планы Байдена

Президент США Джо Байден собирается отработать второй срок полностью, если победит на предстоящих выборах.

Такое заявление сделали в Белом доме.

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Также уточняется, что американский лидер на саммите НАТО в Вашингтоне намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 9 июля.

Между тем, представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что ему ничего неизвестно о высказываниях обеспокоенности относительно дееспособности Байдена.

"Нет, мне неизвестно, чтобы кто-либо высказывал обеспокоенность по поводу президента кому-либо в Госдепартаменте", - сказал он.

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