



В Белом доме раскрыли планы Байдена

Президент США Джо Байден собирается отработать второй срок полностью, если победит на предстоящих выборах.



Такое заявление сделали в Белом доме.



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Также уточняется, что американский лидер на саммите НАТО в Вашингтоне намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 9 июля.



Между тем, представитель Госдепа Мэтью Миллер отметил, что ему ничего неизвестно о высказываниях обеспокоенности относительно дееспособности Байдена.



"Нет, мне неизвестно, чтобы кто-либо высказывал обеспокоенность по поводу президента кому-либо в Госдепартаменте", - сказал он.