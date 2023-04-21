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В американском штате в озере нашли сотни дохлых рыб
21.04.2023 16:32 Алина Груднева

В американском штате в озере нашли сотни дохлых рыб

В Мексике в озере Мецтитлан погибли тысячи рыб в штате Идальго из-за сильной засухи.

Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой Euro ES Euro.

По данным издания, рыбы в озере погибли уже не в первый раз. Такие случаи были зафиксированы и в 2020 году. Благодаря сильным осадкам уровень воды восстановился, потому популяция начала восстанавливаться.

Теперь гибель рыб повторилась, из-за чего местным жителям приходится самостоятельно доставать из воды их при помощи сеток и других приспособлений.


 

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