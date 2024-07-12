



Уже 18 членов Конгресса призвали Байдена покинуть гонку

Член Палаты представителей от Демократической партии Бриттани Петерсен призвала президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.



Таким образом, она стала уже 18-м членом Конгресса, которые обратились к американскому лидеру с соответствующим призывом.



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"С глубокой признательностью и любовью, Джо Байден, пожалуйста, передайте эстафету", - подписала она.



Демократка заявила, что Байден является хорошим человеком, который многое сделал для своей страны и спас ее. Петерсон поблагодарила его от всего штата Колорадо за работу.



"Вы так много сделали для нашей страны, и я знаю, что вы продолжите делать это в будущем", - сказала она.