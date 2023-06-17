



Утечка данных Пентагона: Тейшейре выдвинули обвинения

Рассекретившему разведданные США военнослужащему Национальной гвардии США Джеку Тейшейре предъявили обвинения по шести пунктам. Ему грозит до 60 лет тюрьмы.



Об этом говорится в сообщении Минюста США.



Обвинительное заключение на 10 страницах содержало сокращенную версию национальной тайны, которую Тейшейра якобы вынес с авиабазы Кейп-Код и поделился с подписчиками в Discord.



Каждый пункт обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, с последующим увольнением под наблюдением сроком до трех лет, и штрафа в размере до 250 000 долларов.



Согласно документам, Тейшейра злоупотреблял секретной информацией, которая содержала данные о поставках военной техники в Украину и передвижении российских и украинских войск. Также он опубликовал данные, показывающие, как США шпионят за своими иностранными союзниками. Некоторые документы имели высшую степень секретности.



Тейшейра начал делиться документами только для того, чтобы произвести впечатление на своих друзей-игроков. Сначала он копировал конфиденциальную информацию от руки, поскольку работал на объекте, где были запрещены фотоаппараты и телефоны, но со временем он смог опубликовать фото оригиналов документов.

