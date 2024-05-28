



Университет в Детройте переходит на "удаленку" из-за пропалестинских протестов

Университет Уэйна в Детройте решил приостановить очные занятия из-за антиизраильских студенческих протестов.



Сотрудников учебного заведения призвали работать удаленно.



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"Все мероприятия на территории кампуса отменяются до дальнейшего уведомления", - сказано в заявлении.



Соответствующее решение поясняют из-за проблем с безопасностью из-за пропалестинского лагеря студентов. В университете обучаются около 16 тысяч человек.