



Украинский иммигрант ответил на критику за покупку кроссовок Трампа за 9000$

Роман Шарф, основатель и генеральный директор часового дилера Luxury Bazaar, потратил 9 000 долларов на одну из пар кроссовок, десять из которых были с автографом Трампа/ На кроссовках золотого цвета изображен американский флаг с металлическими звездами на заднике и тиснением "T" на коже.



Вслед за покупкой Шарфа в сети появились отзывы о нем как о стороннике Трампа, и некоторые из них заявили, что больше не будут иметь с ним дел. В статьях его называли "русским олигархом", и теперь он прояснил эти утверждения.



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В ролике Шарф заявил, что он "кроссовколюб", ветеран армии США и республиканец.



Он показал скриншоты различных статей, в которых его называли "русским олигархом", а затем сказал: "Звучит заманчиво, но на самом деле я родом из Украины. В то время она была частью Советского Союза. Я приехал сюда в возрасте 13 лет, но у моего отца было 4 доллара в кармане".



"Я вкалывал на всех грязных работах, чтобы оказаться там, где я сейчас, чтобы позволить себе купить эти коллекционные кроссовки за 9 000 долларов". Но я думаю, что заголовок "русский беженец", "украинский беженец" или, может быть, просто "человек" не набрал бы столько кликов, сколько "русский олигарх"".

Он сослался на твит о себе от человека, которого он назвал "украинским патриотом", в котором говорилось: "Российский теневой торговец часами купил кроссовки за 9 000 долларов, чтобы перевести деньги в Россию".



В ответ Шарф попросил автора твита проверить факты. Он заявил, что его благотворительная организация собрала более четверти миллиона долларов помощи Украине с начала войны. Newsweek не проводил независимой проверки.

