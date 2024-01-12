



Ударить по хути Байден решил, будучи в отпуске

Президент Джо Байден все еще находился в отпуске на острове Санта-Крус, когда он обсуждал со своей командой политику национальной безопасности. Хути в очередной раз напали на корабли, и президент приготовился дать военный ответ.



По данным издания Politico, США молчали более недели после нового года, изыскивая возможность обойтись без этого конфликта, и опасаясь спровоцировать Иран.



Во вторник хуситы совершили "самую крупную и наглую атаку": боевики запустили дроны и ракеты по коммерческим и военным кораблям США. Это стало поворотным моментом, после которого Байден принял решение нанести ответные удары.