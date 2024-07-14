



Убитый на митинге Трампа оказался бывшим начальником местной пожарной охраны

Зритель на митинге Трампа, погибший в результате стрельбы, когда бывший президент был ранен во время попытки покушения, был опознан как бывший начальник пожарной охраны.



Джош Шапиро, губернатор штата Пенсильвания, назвал убитого на митинге Кори Комператоре, бывшего начальника местной пожарной охраны, и сказал, что он "погиб как герой".



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"Его жена рассказала мне, что он бросился на свою семью, чтобы защитить их", - говорит Шапиро. Он отказался обсуждать состояние еще двух раненых.



Комператоре ранее занимал должность начальника добровольной пожарной команды Буффало Тауншип, сообщает Pittsburgh Post-Gazette. У него остались жена и две дочери.



По словам Шапиро, он разговаривал с семьей Комператоре и передал часть разговора журналистам.



"Кори погиб как герой. Кори бросился на свою семью, чтобы защитить их на этом митинге", - говорит Шапиро. "Кори был самым

лучшим из нас".

